Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итог матча против «Нефтехимика» (2:1).

Виктор Козлов globallookpress.com

«Важная победа для нас, играли за четыре очка после долгой паузы. Хорошее начало, хорошо забили. Опять во втором периоде возникли сложности, пропустили в концовке, что делать нельзя. Плюс в том, что в третьем собрались, проявили характер и забрали нужные для нас очки. Пауза нам нужна была, плюс такое расписание. Мы ее качественно провели, ребята вздохнули эмоционально и физически, плюс хорошо поработали.

Бутузов? Здоровый парень, хорошо катается. Хороший бросок. Мы надеемся, он нам поможет, а мы поможем ему», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 40 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» (43) — пятый.