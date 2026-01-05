Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итог матча против «Нефтехимика» (2:1).

Виктор Козлов
Виктор Козлов globallookpress.com

«Важная победа для нас, играли за четыре очка после долгой паузы.  Хорошее начало, хорошо забили.  Опять во втором периоде возникли сложности, пропустили в концовке, что делать нельзя.  Плюс в том, что в третьем собрались, проявили характер и забрали нужные для нас очки.  Пауза нам нужна была, плюс такое расписание.  Мы ее качественно провели, ребята вздохнули эмоционально и физически, плюс хорошо поработали.

Бутузов?  Здоровый парень, хорошо катается.  Хороший бросок.  Мы надеемся, он нам поможет, а мы поможем ему», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 40 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» (43) — пятый.