Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о поражении в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:2).

Игорь Гришин globallookpress.com

«Друг с другом много раз встречаемся в сезоне, изучили друг друга. До второго гола игра была строгая, закрытая, без большого количества моментов. Все старались поменьше ошибаться. После второй шайбы нам пришлось ехать вперед, но, к сожалению, не смогли забить.

Поздравляю соперника с победой. Можно сказать, что Уфа неудобный соперник для нас, тем более мы никак не можем забить больше одной шайбы. Если бы я знал ответ на вопрос, игры были бы более результативными. Как объяснить эти серии… очень сложно это, лично я не могу», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 40 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» (43) — пятый.