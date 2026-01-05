Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о поражении в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:2).

«Друг с другом много раз встречаемся в сезоне, изучили друг друга.  До второго гола игра была строгая, закрытая, без большого количества моментов.  Все старались поменьше ошибаться.  После второй шайбы нам пришлось ехать вперед, но, к сожалению, не смогли забить.

Поздравляю соперника с победой.  Можно сказать, что Уфа неудобный соперник для нас, тем более мы никак не можем забить больше одной шайбы.  Если бы я знал ответ на вопрос, игры были бы более результативными.  Как объяснить эти серии… очень сложно это, лично я не могу», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 40 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» (43) — пятый.