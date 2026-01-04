Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (4:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Думаю, что роковые вещи случились в конце первого периода, нужно было попроще сыграть. Да и начало второго периода, когда две шайбы забил соперник — это дало им импульс, а мы остановились и перестали бороться. Не нужно было много моментов "Трактору" давать, здорово, что вернулись в игру, но не получилось в концовке.

Как оценим сегодняшнее большинство вашей команды? Моменты были, но нам надо чуть больше шансов, нужно отдать должное сопернику, вратарь здорово сыграл. У нас было неплохое большинство, но нужно было завершать. Содержание хорошее.

Замена вратаря — переломный момент? Вася Демченко хорошо вошёл в игру, хоть ему и было тяжеловато. Наверное, это можно назвать одним из ключевых моментов.

Почему у Фукале не пошла игра? Зак здесь феерил, приняли решение его поставить, может, сегодня был не его день, может, перегорел», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Минское «Динамо» с 57 очками занимает 2-е место в Западной конференции.