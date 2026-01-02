Вратарь «Нью‑Йорк Айлендерс» Илья Сорокин вернулся к тренировкам с командой после травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Илья Сорокин globallookpress.com

В текущем сезоне 30-летний вратарь сыграл за клуб 24 матча, одержав 12 побед при трёх «сухарях», отражая в среднем 91% бросков по воротам.

Всего на счету россиянина 277 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, 137 побед при коэффициенте надёжности 2,58. Голкипер был выбран «Айлендерс» в третьем раунде под общим 78-м номером на драфте НХЛ в 2014 году.

«Айлендерс» на данный момент находятся на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 44 очками в 37 играх.