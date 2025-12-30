Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу своей команды над «Северсталью» (4:3 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Непростая для нас игра, не сразу вкатились, но затем перехватили инициативу, было много неплохих моментов. У соперника также было достаточно моментов при контроле шайбы, хорошо, что взяли два очка в буллитной серии.

Концовку смазали своими суетливыми действиями, при третьей пропущенной шайбе была потеря концентрации. Неверное решение приняли, готовимся к самой важной части сезона. Неудобная "Северсталь"? Все команды неудобные, со всеми идёт упорная борьба, важно уметь переключаться», — приводит слова Гатиятулина «Чемпионат».

«Ак Барс» набрал 55 очков и занимает второе место в Восточной конференции.