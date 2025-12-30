Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Автомобилиста» (3:4).

Павел Десятков — главный тренер «Лады» t.me/hc_lada

«Взял статистику матча: почти по всем показателям выиграли, а игру проиграли. Что касается содержания, то был интересный для зрителей хоккей, много моментов с обеих сторон, с нашей даже больше, но не хватает в завершающей стадии. За две игры забили шесть раз и лишь раз дошли до очков. Есть проблемы в защите, не имеем права столько пропускать — это касается и игры нападающих в обороне, и вратарей, они должны выручать.

По самоотдаче не все (соответствовали). Одно звено пришлось полностью посадить, причем тройку, которая лидирует по очкам, они полностью провалили игру. Если целая тройка проваливает игру, то большая нагрузка ложится на остальных форвардов. Целый период провели в три звена, и с учетом перелетов, частоты игр это большая нагрузка на парней.

Планируете давать шансы хоккеистам из "Ладьи" и ЦСК ВВС? Мы и так даём шансы, но нам нужен результат, а не шансы. Понятно, что надо растить свою молодёжь, но у команд ВХЛ и МХЛ есть свои задачи. Мы берем игроков, у нас в поездке и Карпов, и Морозов: первый не играл, Морозов играл. Нападающих отправляем и забираем назад, Дяденькин играет в Самаре, следим за ними, видим, как они играют. В "Ладье" есть парочка неплохих хоккеистов, но они пока ещё молодые», — передает слова Десяткова Чемпионат.

После этого матча «Лада» занимает последнее 11-е место в таблице Запада с 26-ю очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Северстали» 3-го января.