По традиции Континентальная хоккейная лига объявила лучших хоккеистов 15-й игровой недели регулярного чемпионата.

Сэм Энас globallookpress.com

Лучшим голкипером признан Евгений Аликин из «Автомобилиста». Он выиграл две матчи со своей командой и пропустил в них всего одну шайбу. В игре с «Сибирью» (5:0) Аликин сыграл на ноль.

Приз лучшего защитника достался Артему Серикову из «Нефтехимика». Для него это первый подобный приз в карьере. В трех матчах он набрал 3 (2+1) очка с показателем полезности «+3».

Лучшим форвардом стал Сэм Энас из минского «Динамо», набравший 5 (4+1) очков в трех матчах недели с показателем полезности «+2».

И наконец лучшим новичков признан Александр Жаровский из «Салавата Юлаева». Это его третья подобная награда в карьере. Нападающий набрал 4 (2+2) очка в трех играх с показателем полезности «+3».