Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал вернется в уфимиский клуб, сообщает «Чемпионат». Пока неясно, когда канадец сможет выйти на лед. Напомним, что 15 декабря он покинул команду по семейным причинам.

Шелдон Ремпал globallookpress.com

В текущем сезоне 30-летний хоккеист сыграл 11 матчей, забросив четыре шайбы и отдав девять результативных передач. Контракт с Ремпалом «Салават Юлаев» заключил 27 октября 2025 года.

В прошлом сезоне он набрал 61 (31 гол + 30 передач) очко в 68 матчах регулярного чемпионата и 21 (8 голов + 13 передач) в 19 играх плей-офф.