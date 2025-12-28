Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал новое восьмилетнее соглашение с защитником Янисом Мозером. Контракт вступит в силу в сезоне 2026/2027, а его среднегодовая зарплата составит 6,75 миллиона долларов.

Янис Мозер globallookpress.com

В текущем сезоне 25-летний Мозер сыграл 35 матчей за «Лайтнинг», забросив три шайбы и отдав девять результативных передач. Его показатель полезности составил «+25». На данный момент в его активе 294 игры и 98 очков (21 гол и 77 передач) в регулярных чемпионатах НХЛ.

Янис Мозер был выбран на драфте НХЛ 2021 года во втором раунде под общим 60-м номером командой «Аризона Койотс». В 2024 году он перешел в «Тампу» в результате обмена с « Юта Мамонт».