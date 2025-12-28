В ночь на 28 декабря завершились три матча молодежного чемпионата мира по хоккею.

Канада с большим трудом переиграла Латвию в овертайме со счетом 2:1.

У канадцев заброшенной шайбой в основное время отметился Коул Решни, у латвийцев — Рудолфс Берзкальнс. На первой минуте овертайма забил Майкл Хэйдж, отличившийся в большинстве.

Канада после двух матчей набрала 5 очков и лидирует в группе B. Сборная Латвии с одним очком идет третьей.

США победила Швейцарию — 2:1.

В составе американцев шайбы забросили Броди Цимер и Уилл Целлерс, у швейцарской команды отличился Базиль Сансоне.

Сборная США одержала вторую подряд победу на турнире и с 6 очками занимает первое место в группе А. Команда Швейцарии (ноль очков после одного матча) занимает 4-е место.

Чехия разгромила Данию — 7:2

У чехов заброшенными шайбами отметились Войцех Чихар, Матеж Кубиса, Вацлав Нестрашил, Адам Йиричек, Штепан Гох, Томаш Галваш и Рихард Землицка. У датчан забили Тристан Петерсен и Оливер Ларсен Дейбьерг.

Сборная Дании проиграла второй матч подряд и занимает последнее, пятое место в группе B. Чехи с 3 очками после двух матчей идут третьими.