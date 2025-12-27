Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о работе с нападающим команды Владимиром Ткачевым.

«Вовка — талант от Бога. Очень непростой человек. Незвездный, но с характером. Мне очень приятно с ним работать. И опыт для меня, и умение найти общий язык с такой неординарной личностью.

Я много с ним общаюсь. И у нас пока получается: тьфу‑тьфу‑тьфу. Он нормально воспринимает те роли, которые мы ему даем. И адекватно всё выполняет», — сказал Разин «Матч ТВ».

Напомним, что Ткачев возглавляет список лучших бомбардиров нынешнего сезона КХЛ. Форвард провел за «Металлург» 38 матчей, забросил 9 шайб и сделал 38 голевых передач.