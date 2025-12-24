Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился своими мыслями о поражении команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс», который завершился со счетом 3:7.

Спенсер Карбери globallookpress.com

«Сейчас у нас такой период, когда мы играем неплохо, но не добиваемся желаемых результатов. Нам нужна перезагрузка. Январь станет определяющим. Настало время включаться в игру на 100%. Это отличная возможность для нас», — сказал Карбери на пресс-конференции.

Перед началом третьего периода «Кэпиталз» лидировали со счётом 3:2, но затем пропустили пять шайб без ответных бросков. «Вашингтон» занимает седьмую строчку в Восточной конференции, набрав 43 очка в 37 матчах.