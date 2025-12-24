Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан подвел итог матча против «Спартака» (4:3 Б).

Жерар Галлан globallookpress.com

«Достаточно рано повели в счете, затем "Спартак" забил два быстрых гола. Но в целом сыграли достаточно хороший матч. Наконец‑то воспользовались голевыми возможностями и добились победы.

Смена исполнителей буллитов? Нужно было что‑то менять. Понимали, что есть проблемы в серии буллитов, несколько тренировок их отрабатывали. Поэтому решили использовать такую комбинацию.

Рассказов? У него сегодня был важный матч, но я многое не знаю про этого игрока. Уверен, [генеральный менеджер Игорь] Варицкий знает про него больше, он хорошо с ним знаком. Рассказов провел очень хороший матч, хорошо сыграл и в обороне, и в нападении, забросил буллит, благодаря чему мы победили», — приводит слова Галлана «Матч ТВ».

В активе «Шанхайских Драконов» стало 38 очков. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 45 баллами — шестой.