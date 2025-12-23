В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока со счетом 3:2.

Александр Радулов globallookpress.com

На восьмой минуте игры нападающий «Локомотива» Александр Радулов открыл счет, удачно реализовав выход один на один с вратарем. В начале второго периода Никита Сошников сравнял счёт, получив блестящую передачу от Игоря Гераськина.

В конце второй двадцатиминутки Сошников оформил дубль, выведя «Адмирал» вперед впервые в матче. Через 20 секунд Денис Алексеев восстановил равенство. В середине третьего периода победу «Локомотиву» принес Никита Черепанов.

«Локомотив» идет на первом месте в Западной Конференции, набрав 54 очка после 40 игр. «Адмирал» занимает десятую строчку в Восточной Конференции, имея в активе 30 баллов