Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу своей команды над «Барысом» (2:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Главное, что мы добились победы, результат есть. В матче было много позитивных моментов. Отмечу блокировку бросков, играли на команду. Это очень здорово. На позитиве начали выезд, впереди еще три матча. Думаю, что дальше будем прибавлять.

Какие коррективы в оборону внес Сергей Зубов после поражения от "Металлурга"? Когда столько шайб пропускаешь… Мы разобрали голы, посмотрели видео. Провели несколько хороших тренировок, обратили на это внимание. Всё приходит через работу и тренировки.

Символично ли то, что первая победа в новом качестве пришлась на игру с "Барысом"? Не я составлял календарь. Так получилось», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» набрал 37 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции.