Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу своей команды над «Барысом» (2:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Корешков
Евгений Корешков globallookpress.com

«Главное, что мы добились победы, результат есть.  В матче было много позитивных моментов.  Отмечу блокировку бросков, играли на команду.  Это очень здорово.  На позитиве начали выезд, впереди еще три матча.  Думаю, что дальше будем прибавлять.

Какие коррективы в оборону внес Сергей Зубов после поражения от "Металлурга"?  Когда столько шайб пропускаешь… Мы разобрали голы, посмотрели видео.  Провели несколько хороших тренировок, обратили на это внимание.  Всё приходит через работу и тренировки.

Символично ли то, что первая победа в новом качестве пришлась на игру с "Барысом"?  Не я составлял календарь.  Так получилось», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» набрал 37 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции.