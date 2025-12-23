Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Боб Хартли globallookpress.com

«Важная победа для нас. Знали, что соперник не дает много места, нужно проходить на скорости. В первом и особенно во втором периоде немного упустили инициативу. В третьем периоде мы уже увидели хоккей "Локомотива". Рад за Никиту Черепанова, который забил победный гол. Также отмечу Мельничука, который давно не играл, долго работал на тренировках и отыграл хороший матч.

Как переживал момент, когда сравнивался счет? Второй период начали с пропущенного гола. Никогда не хочется это делать. Соперник на выезде сразу понимает, что у него есть шанс. Звено Красковского забило очень важный для нас гол», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» с 54 очками занимает первое место в Западной конференции.