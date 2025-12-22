По традиции на сайте Континентальной хоккейной лиги были объявлены лучшие игроки 14-й недели сезона регулярки этого сезона.

Никита Серебряков globallookpress.com

Лучшим вратарем был признан Никита Серебряков из омского «Авангарда». Он сыграл 3 матча, выиграл со своей командой два раза и отразил 96,51 % бросков по своим воротам. Также Серебряков дважды отыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Никита Лямкин («Ак Барс»), который в трех играх смог отдать 4 результативные передачи.

Лучшим нападающим назван Антон Косолапов из «Сибири». Он провел 3 матча и набрал 6 (4+2) очков.

Лучшим новичком признали 19-летнего нападающего «Металлурга» Игоря Нечаева, на счету которого 2 (1+1) очка в двух встречах.