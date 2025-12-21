Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о подписании нападающего Сергея Калинина в армейский клуб.

Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Калинин сыграл три матча и его просмотровый контракт истёк? Юридические вещи мы ещё обсудим с Игорем Есмантовичем. Что касается Сергея, во-первых, мы знали кого берём, во-вторых, не испытывали больших ожиданий, иллюзий. Что ожидали, то и получили.

Нам нужен игрок для ротации, учитывая, что как раз сейчас Кирилл Долженков выбыл на небольшой срок. Глубина состава всегда нужна», — передает слова Никитина Чемпионат.

В нынешнем сезоне Калинин успел провести 3 матча и не отметился результативными действиями.