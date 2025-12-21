Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин подвел итог матча против «Автомобилиста» (2:3).

«Не могу сказать, что игра не понравилась. Многое у ребят получалось. Но индивидуальные невынужденные ошибки привели к тому, что "Автомобилист" нас наказал за них, и мы проиграли.

Удаление Тимашова? Есть же такая рубрика "ноу комментс". Что тут комментировать? Таких удалений априори быть не должно. Люди все адекватные, понимают, что это влечет за собой. В итоге команда проиграла», — цитирует Гизатуллина «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 43 баллами закрепился на четвертом месте Восточной конференции, «Адмирал» с 30 очками остался на десятой строчке в турнирной таблице.