Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин подвел итог матча против «Автомобилиста» (2:3).

«Не могу сказать, что игра не понравилась.  Многое у ребят получалось.  Но индивидуальные невынужденные ошибки привели к тому, что "Автомобилист" нас наказал за них, и мы проиграли.

Удаление Тимашова?  Есть же такая рубрика "ноу комментс".  Что тут комментировать?  Таких удалений априори быть не должно.  Люди все адекватные, понимают, что это влечет за собой.  В итоге команда проиграла», — цитирует Гизатуллина «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 43 баллами закрепился на четвертом месте Восточной конференции, «Адмирал» с 30 очками остался на десятой строчке в турнирной таблице.