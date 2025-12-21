Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Максима Джиошвили, рассказал об обмене своего клиента из московского «Динамо» в «Трактор».

Максим Джиошвили globallookpress.com

«Периодически были разговоры с "Динамо": то меняют они Максима, то нет. Со стороны разных клубов из Восточной конференции был интерес, периодически что‑то обсуждалось, но потом ставили на стоп, потом опять обсуждали и снова ставили на паузу. Когда периодически это всё продолжается, понимаешь, что рано или поздно обмен может произойти. Две недели назад мы встречались с "Динамо", разговаривали про обмены наших игроков. Помимо Максима был еще один игрок, которого хотели менять, а сейчас уже не хотят. Тогда и про Джиошвили говорили, что обменивать не собираются, но видите, как всё меняется. Ко всему надо быть готовым.

Как Джиошвили отреагировал на обмен? Был немножко шокирован, ведь это клуб, в котором он столько лет был, считает себя его воспитанником. Хотя, повторюсь, подсознательно, мог быть готов к этому, потому что уже были разговоры. Это жизнь хоккеиста», — цитирует Черных «Матч ТВ».

В результате обмена с «Трактором», «бело‑голубые» получили нападающего Семена Дер‑Аргучинцева.