Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» получил нового владельца. Теперь он принадлежит американской инвестиционной компании Hoffmann Family of Companies.

Евгений Малкин — нападающий «пингвинов» globallookpress.com

Прежние владельцы Fenway Sports Group согласились продать клуб. На днях сделка будет утверждена НХЛ.

«Наша цель — сделать все, чтобы вернуть "Пингвинз" на вершину НХЛ. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с исключительной командой руководителей, уже находящейся на местах, укрепления связи с болельщиками и гарантии того, что франшиза останется источником гордости для города на многие поколения», — цитирует гендиректора Hoffmann Family Джеффа Хоффманна пресс-служба «Питтсбурга».

За свою историю «Питтсбург» пять раз выигрывал Кубок Стэнли, но три последние сезона оставался за бортом плей-офф. Сейчас команда с 27 очками занимает 12-е место на «Востоке».