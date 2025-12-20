Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» получил нового владельца. Теперь он принадлежит американской инвестиционной компании Hoffmann Family of Companies.
Прежние владельцы Fenway Sports Group согласились продать клуб. На днях сделка будет утверждена НХЛ.
«Наша цель — сделать все, чтобы вернуть "Пингвинз" на вершину НХЛ. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с исключительной командой руководителей, уже находящейся на местах, укрепления связи с болельщиками и гарантии того, что франшиза останется источником гордости для города на многие поколения», — цитирует гендиректора Hoffmann Family Джеффа Хоффманна пресс-служба «Питтсбурга».
За свою историю «Питтсбург» пять раз выигрывал Кубок Стэнли, но три последние сезона оставался за бортом плей-офф. Сейчас команда с 27 очками занимает 12-е место на «Востоке».