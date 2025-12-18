Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Гришин globallookpress.com

«Первый период не очень удачно провели, два гола со стандартных положений пропустили, немного не готовы оказались к таким ситуациям. Потом пытались все развернуть, контратаковали, были моменты, чтобы забить, но у "Авангарда" здорово сыграл вратарь, плюс команда не позволила вольностей, как в прошлой игре с нами. Прекрасно знали, что у них большинство лучшее в лиге, разбирали, и в результате мы в меньшинстве не пропустили. Вот то, что мы в своеём большинстве ничего не забили, это уже другое дело. Много играем с "Авангардом", уже изучили друг друга, однако сегодня не смогли развернуть в свою сторону.

Не скажу, что у нас не было эмоций, на лавке они даже чересчур захлестывали. Может, поэтому и не удалось их на лед перенести. Разговариваем с ребятами на эту тему, но не всегда нас слышат парни. Не знаю, сыграл ли какую-то роль момент с удалением Шафигуллина, у нас были потом моменты, забей один, может, что-то и поменялось бы», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

«Нефтехимик» с 37 очками занимает пятое место в Восточной конференции.