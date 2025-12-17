Защитник «Сибири» Александр Лукин перейдет в «Ладу» по обмену, сообщается на сайте новосибирского клуба. Взамен «Сибирь» получит денежную компенсацию.

21-летний воспитанник «Витязя» в текущем сезоне КХЛ провел 19 матчей и сделал два ассиста. Всего в лиге Лукин сыграл 35 встреч, набрав три (0+3) очка.

«Сибирь» занимает последнее место в Восточной конференции, имея в активе 28 очков после 35 игр. Команда сыграет против «Адмирала» в следующем поединке 19 декабря.

«Лада» идет на предпоследней, десятой, строчке в Западной конференции, набрав после 35 матчей 23 балла. В следующем туре команда сразится против «Шанхайских Драконов» 19 декабря.