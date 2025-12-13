Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о победе «России-25» над сборной Беларуси (3:1) в рамках Кубка Первого канала.

Владислав Третьяк globallookpress.com

«Поздравляю всех болельщиков с победой сборной России. Игра нашей команды мне понравилась, ребята продемонстрировали профессиональный подход к делу — действовали дисциплинированно, с очень хорошей самоотдачей, выкладывались в каждом эпизоде. Строго играли в обороне, остро — в атаке. У нашей сборной было много хороших голевых моментов, и в то же время эффектная игра впереди не была в ущерб эффективности. Добились победного результата, показав зрелищный хоккей. Болельщикам такие матчи нравятся.

Хотел бы похвалить всю команду, по традиции не буду выделять никого из полевых игроков. Но вратаря Моторыгина оценю — и оценка будет высокой. Максим молодец, в дебютной игре за сборную действовал уверенно, надежно, выручал команду во время опасных атак соперника. Было видно, что наш голкипер очень хочет сыграть "на ноль". Конечно, пропускать в самой концовке ему не хотелось. Но сильно расстраиваться из‑за этого не стоит. Я тоже в своем первом матче за сборную все‑таки пропустил одну шайбу, зато команда уверенно победила. И тут тоже все закончилось успешно. Конечно, Моторыгин заслужил приз лучшему игроку встречи. Как, кстати, и белорусский вратарь. Кульбаков был лучшим в составе своей сборной», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

«Россия-25» сыграет заключительный матч турнира с командой Казахстана.