Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался об игре за команду нападающего Сергея Толчинского.

Сергей Толчинский globallookpress.com

«Последние игры Сергей проводит с другим уровнем понимания. Он начал играть более продуктивно. Были определенные проблемы по стилю игры. Но всё налаживается. Сергей набирает очки, и пока вопросов никаких нет. Самое главное, чтобы, соблюдая, как сейчас модно говорить, рабочую этику, он всегда выкладывался на сто процентов. По отдаче и отношению к команде к нему вопросов нет», — цитирует Бирюкова «Матч ТВ».

Толчинский в 29 матчах за «Металлург» набрал 11 (4+7) баллов.