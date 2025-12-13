Сборная «Россия 25» одержала победу над национальной командой Беларуси в матче Кубка Первого канала, встреча завершилась со счетом 3:1.

Фрагмент матча globallookpress.com

На 14-й минуте счёт открыл нападающий Роман Канцеров, выведя российских хоккеистов вперед. Ранее, на 12-й минуте, форвард Данил Аймурзин не сумел реализовать буллит, однако во втором периоде, на 27-й минуте, он все же удвоил преимущество «Россия 25».

В концовке встречи, на 59-й минуте, Аймурзин оформил дубль, поразив пустые ворота соперника, после чего нападающий сборной Беларуси Роман Горбунов сократил отставание и установил окончательный счет — 3:1.

Турнир Кубка Первого канала завершится в воскресенье, 14 декабря, матчем между сборными «Россия 25» и Казахстана, который начнется в 14:00 по московскому времени.