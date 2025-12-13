Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, почему на Кубке Первого канала-2025 не принимает сборная мира, составленная из легионеров, играющих в КХЛ.

Алексей Морозов globallookpress.com

«Все‑таки игроки устали. В прошлом году сборная мира КХЛ выступала на большой "СКА Арене". Хоккеисты могли приехать в Санкт‑Петербург с семьями, и не только поиграть, но и отдохнуть. Не надо было менять часовой пояс, куда‑то далеко лететь. А вот Новосибирск далековато. Хоккей там обожают, город отличный. Но пообщавшись с игроками и с организаторами, мы пришли к выводу, что ребята очень устают, а на легионеров ложится большая нагрузка в клубах. Им нужен отдых. А длинный перелет, изменение часового пояса повлияют на их дальнейшие результаты. Поэтому в этом году мы были вынуждены отказаться от участия сборной мира КХЛ в турнире», — цитирует Морозова «Матч ТВ».

В прошлом году сборная мира КХЛ заняла 3-е место по итогам Кубка Первого канала, набрав 4 очка.