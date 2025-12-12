Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не принимал участия в тренировочном процессе команды после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:3 Б). Об этом сообщает журналистка Сэмми Силбер.

Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона» globallookpress.com

Стало известно, что тренерский штаб «Вашингтона» дал отдохнуть капитану своей команды. Помимо Овечкина, тренировку «столичных» также пропустили защитники Джон Карлсон и Мартин Фегервари.

В нынешнем сезоне россиянин провле за «Вашингтон» 31 матч, забросил 14 шайб и сделал 16 голевых передач.

«Столичные» располагаются на 2-й позиции в таблице Востока с 40 очками в активе.