Федерация хоккея России (ФХР) выпустила заявление после того, как МОК рекомендовал допустить молодежные сборные России до международных соревнований.

Роман Ротенберг globallookpress.com

«Федерация хоккея России поддерживает решение и новые рекомендации МОК, находится в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и обратится в совет IIHF с заявлением о допуске молодежных сборных команд к чемпионатам мира в возрастных категориях до 18 и до 20 лет. ФХР продолжит бороться за допуск наших сборных до участия в международных соревнованиях», — говорится в заявлении ФХР.

Российские сборные всех возрастов отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF с 2022 года.