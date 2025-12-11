Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о своем партнере по команде Евгении Кузнецове.

Евгений Кузнецов — нападающий «Металлурга»
Евгений Кузнецов — нападающий «Металлурга» globallookpress.com

«Женька — позитивный парень.  Атмосфера в раздевалке с его приходом улучшилась.  К сожалению, пока не всё получается.  Пытаемся помочь.  Главное, чтобы от него самого желание исходило.  Но, поверьте, он старается.  А его человеческие качества, как и в случае с Ткачёвым, приятно удивили.

Нападающий выиграл Кубок Стэнли и чемпионат мира, однако не зазнаётся.  Не ощущается, что это недоступная звезда.  К сожалению, в основном там вещи для внутреннего пользования, о которых нельзя говорить в интервью.  Подкалывает по-всякому.  Но его чувство юмора — нечто.  Просто попробуйте провести с ним день — и сами поймёте», — приводит слова Канцерова RT.

Кузнецов пополнил состав «Металлурга» по ходу нынешнего сезона.  Форвард провел за магнитогорскую команду 13 матчей и отметился 7-ю голевыми передачами.