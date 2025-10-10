Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил награду первой звезды дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Игорь Шестеркин globallookpress.com

В матче против «Баффало» Шестеркин отразил 37 бросков, а его команда одержала победу со счётом 4:0. Этот матч стал первым в сезоне, в котором российский голкипер сыграл на «ноль».

Второй звездой дня стал нападающий «Оттавы» Шейн Пинто, оформивший два гола и одну результативную передачу в игре с «Тампой» (5:4).

Третьей звездой был признан вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, совершивший 26 сейвов в матче против «Сент-Луиса» (5:0)