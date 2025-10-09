Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин остался недоволен неудачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном», но выразил уверенность, что его команда будет прибавлять с каждой игрой.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Мы выглядели неплохо, и с каждой игрой будем играть всё лучше и лучше. Видно, что у всех четырех звеньев есть неплохие моменты, особенно в первых двух периодах. Мы просто не реализуем их. Первые несколько матчей всегда проходят по разному сценарию. Будет разный темп, атмосфера. Но это первая игра для обеих команд, видно, что было много отскоков и недопонимания. Нужно двигаться дальше», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» уступил на своем льду «Бостону» (1:3) в первом матче сезона. Следующую игру команда проведет с «Нью‑Йорк Айлендерс» 11 октября в гостях.