Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над СКА (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Николай Заварухин globallookpress.com

«Здорово вошли в матч, демонстрировали неплохое движение и агрессию в атаке, быстро проходили среднюю зону. Потом переигрывали смены, соперник накатывался на нас, а мы совершали ошибки.

СКА мощно выходил из своей зоны, мы пропустили много контратак. Но Евгений Аликин выручил команду. Сами имели неплохие возможности, но вратарь соперника здорово сыграл. Матч на жилах, тяжелая игра с хорошим соперником, рады победе над сильной командой», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» вышел на 2-е место Восточной конференции, набрав 19 очков.