Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды от «Автомобилиста» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также высказался о слухах о возможном увольнении.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Хороший матч, к сожалению, оказалось все не в нашу пользу, но мы взяли очко у хорошей команды. Есть несколько дней, чтобы передохнуть и начать домашнюю серию.

Слухи об увольнении? Честно говоря, я не знаю, кто что говорит. Но у каждого есть свое мнение, оно никак не должно влиять на меня. Все идет в рабочем процессе, я не вижу больших проблем. Главное, что команда не должна чувствовать давление. Я сверху ощущаю только поддержку», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

СКА занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции с 13 очками.