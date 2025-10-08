Нападающий «Трактора» Пьеррик Дюбе рассказал о причинах своего перехода в челябинский клуб.

Пьеррик Дюбе globallookpress.com

«У меня было несколько вариантов для продолжения карьеры в Северной Америке — остаться в НХЛ или в АХЛ, но не в "Херши". Было несколько предложений и из КХЛ: от "Трактора" и еще нескольких команд. Мы с семьей и агентом смотрели все варианты. Одна из главных причин, почему я выбрал "Трактор"? Возможно, потому, что я знаю многих ребят здесь. Более того, в тренерском штабе три франко-канадских тренера, которые говорят на том же языке, что и я. Ко всему прочему, я знал Бена заочно: мой отец играл вместе с ним раньше. Я знал до перехода в "Трактор" также Логана Дэя, мы два года играли вместе в "Херши", других легионеров, с кем пересекались по карьере в Северной Америке.

Так что можно сказать, что все звезды сошлись, чтобы я подписал контракт именно с "Трактором". Решение было достаточно легким. Когда я приехал в Челябинск, было очень просто адаптироваться, не было ощущения, что только пришел, я уже чувствовал себя частью команды. Мишу Григоренко тоже знал еще до прихода в команду, у него жена из Квебека, мы летом вместе катаемся вот уже около пяти лет. Все эти моменты и побудили меня выбрать именно "Трактор" из всех вариантов.

Для меня этот переезд также новый вызов — новая лига, новая страна. КХЛ для меня намного лучше, чем АХЛ. Иметь возможность выступать во второй лучшей после НХЛ лиге мира для меня было отличным решением», — приводит слова Дюбе Sport24.

Французский форвард перешел в «Трактор» из системы «Вашингтон Кэпиталз» в минувшее межсезонье.