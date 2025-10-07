Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Павел Десятков globallookpress.com

«Простых матчей у нас сейчас не будет, как и зрелищности. Есть ошибки. За ошибки мы игроков не наказываем, мы на них указываем. Мы наказываем за безразличие и благодушие. Мы довольны победой, но нет каких‑то шапкозакидательских настроений.

Первая заброшенная шайба в большинстве? Большинство — очень тонкая материя. Очень много составляющих. Кривокрасов сразу включился в работу, он фартовый», — приводит слова Десяткова «Матч ТВ».

«Сочи» занимает последнее, 11-е место в Западной конференции с 8 очками.