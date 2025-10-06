Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против минского «Динамо» (1:4).

«Нет оправданий результату, но сегодня был 21‑й день, когда мы играли на выезде.

С командами Запада у нас не такой хороший результат? Не думаю, что дело в конференциях. Дело в том, как мы играем. "Авангард" и "Автомобилист" — хорошие команды. Мы их обыграли, но проигрывали московскому "Динамо" в овертайме. Такую статистику лучше привести ближе к середине сезона. Может, дело в расписании. В регулярке можно проиграть одному и тому же сопернику, а в плей‑офф завершить серию за четыре матча», — приводит слова Гру «Матч ТВ».

После этого матча «Трактор» располагается на 5-й строчке в таблице Востока с 14-ю очками в активе. В следующей встрече челябинцы сыграют против «Барыса» 9-го октября.