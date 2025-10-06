Агент Евгения Кузнецова Шуми Бабаев прокомментировал переход своего клиента в «Металлург».

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«У меня не было желания, чтобы Кузнецов здесь остался, хотел его все‑таки до последнего подписать в НХЛ. Но когда позвонили люди из руководства "Металлурга" и сказали: "Что вы думаете об этом? " Я перезвонил Кузнецову, и он, на мое удивление, сказал, чтобы все переговоры там, в США, прекратить.

Мы‑то готовились как раз к тому, что он будет играть в НХЛ. И семья там находится, дети пошли в школу. Опять они вернулись туда и вошли в обычное американское русло. И тут он резко все изменил. Я думаю, что его семья даже не ожидала. Это не только для меня стало неожиданностью.

Тренер "Металлурга" Андрей Разин? И вот, как эти два человека будут уживаться внутри… Если Кузнецов поймет, что здесь нужно играть на том же самом уровне, на котором он играл в США, и показывать свой максимальный хоккей не только в определенных играх или в определенный отрезок времени, а на протяжении всего сезона, то я думаю, что мы все еще не раз похлопаем», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

В минувшем сезоне форвард играл за СКА, с которым контракт был расторгнут по окончанию выступления петербургского клуба в плей-офф.