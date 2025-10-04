Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан высказался о матче против «Трактора» (5:4 ОТ).

Жерар Галлан globallookpress.com

«Доволен и победой, и игрой, матч получился захватывающим. Сегодня нам быстро удавалось забивать после пропущенных шайб, что мне как тренеру нравится, но это не будет работать каждый раз. Мы лучше воспользовались ошибками соперника.

Мы разбираем вратарей других команд одинаково. Применительно к Крису Дригеру всё тоже было стандартно — надо почаще бросать и стараться закрывать голкиперу обзор», — цитирует Галлан «Матч ТВ».

После этого матча «Шанхайские Драконы» занимают 3-е место в таблице Запада с 14-ю очками в активе. «Трактор» — на 5-й позиции Востока с тем же количеством баллов.