Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе команды в матче с «Локомотивом» (4:1).

Ги Буше globallookpress.com

«Мы хорошо играли, действовали очень грамотно. На протяжении последних матчей у нас был только один неудачный период, с "Трактором", в остальном мы идем вперед, несмотря на все обстоятельства. Даже если кто‑то пытается залезть нам под кожу, мы не теряем концентрацию. При этом нет такого, чтобы кто‑то тянул одеяло на себя: мы идем одним кулаком и добиваемся успеха», — цитирует Буше «Матч ТВ».

«Авангард» с 18 баллами лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, «Локомотив» же с 18 очками первый на «Западе».