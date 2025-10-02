Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе в матче со СКА (3:2).

Алексей Исаков globallookpress.com

«Непростой матч. Два первых периода оставили двоякое впечатление. Многое не получалось. Те моменты, которые шли в первой игре, сегодня абсолютно не работали. Поэтому пришлось некоторые вещи подкорректировать в перерыве. В овертайме ребята справились с давлением.

Было много брака. Обозначили, что нужно дождаться момента и забить гол, который, возможно, перевернет игру, так и получилось.

Два удаления вратаря? акие моменты бывают, когда перед игрой что‑то проговариваешь, и это происходит. Непосредственно перед игрой мы проговорили момент, что часто бывают удаления за сдвинутые ворота. Так и получилось. Нужно больше обращать внимание на установку ворот. Вратари, конечно, задевают их. Но иногда они сами жалуются, что крепления не очень прочно стоят на своих местах. Нужно и судьям, и вратарям обращать на это внимание. Но все‑таки доля какого‑то случая присутствует в этих удалениях», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

«Торпедо» с 17 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, СКА с 12 баллами осталось на 5-й строчке.