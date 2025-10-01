Нападающий Евгений Кузнецов продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге».

Евгений Кузнецов globallookpress.com

По данным «СЭ, 33-летний хоккеист заключил годичный контракт с этим клубом.

Минувший сезон Кузнецов отыграл в составе СКА, где в регулярке в 39 матчах набрал 37 (12+25) очков. В плей-офф на его счету было 3 (1+2) очка в 3 играх.

В апреле 2025 года стало известно о расторжении СКА контракта с Кузнецовым.

Нападающий известен по выступлениям в НХЛ за "Каролину" и "Вашингтон". Со столичным клубом он в 2018 году завоевал Кубок Стэнли.