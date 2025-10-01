В среду, 1 октября, «Барыс» примет ярославский «Локомотив» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

10' Кайыржан прорвался на пятак «Локо», по пути обыграв двоих игроков гостей, но переиграть вратаря не смог, спас Мельничук ярославцев.

09' Пробросились игроки «Барыса», игра в основнов в зоне хозяев проходит пока.

08' Гернат выстрелил от синей линии по воротам «Барыса», щитком шайбу отразил Шил.

07' Продолжает «Локомотив» атаковать и прессинговать, пока не просто даётся игра «Барысу».

06' Бросок Елесина с центра зоны «Барыса», вновь перекрывали обзор вратарю хозяев игроки «Локо», но шайбу Шил поймал.

05' Бросок Шайхмедденова блокировал защитник «Локомотива» ценою сломанной клюшки.

04' Гоол! 0:1. Иванов создал трафик перед вратарём «Барыса» Шилом, а Сергеев кистевым броском поразил верхний угол ворот хозяев.

03' Бросок Красковского от борта по воротам «Барыса», вратарь хозяев Шил поймал шайбу.

02' Активно начинают обе команды, ищут счастья в атаке коллективы.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за «Локомотивом».

До игры

18:58 Команды на льду, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдет на «Барыс-Арене» в Астане, вмещающей 12 000 зрителей.

18:40 Главные судьи матча: Денис Наумов из Тольятти и Никита Шалагин из Перми.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Барыса» Телеграм ХК «Барыс»

«Барыс»: Шил, Шутов; Масси, Маккошен, Бреус, Уотерспун, Уолш, Данияр, Бекетаев; Морелли, Логвин, Кайыржан, Омирбеков, Галимов, Ляпунов, Волков, Колесников, Симонов, Шайхмедденов, Савицкий, Веккьоне.

Стартовый состав «Локомотива» Телеграм ХК «Локомотив»

«Локомотив»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Гернат, Черепанов, Рафиков, Мисюль, Сергеев; Кирьянов, Иванов, Паник, Каюмов, Кузин, Радулов, Фрэз, Красковский, Сурин, Берёзкин, Шалунов, Полунин, Волков.

«Барыс»

В Восточной конференции «Барыс» занимает 6 место, после 10 сыгранных матчей хоккеисты из Астаны набрали 11 очков. В домашнаей серии игр «Барыс» продолжает побеждать. На этот раз казахи на своем льду переиграли «Адмирал» (3:0). Заброшенные шайбы на свой счет записали Мэйсон Морелли, Всеволод Логвин и Ансар Шайхмедденов.

Вратарь «Барыса» Адам Шил сыграл надежно в матче против «Адмирала». Американский хоккеист отразил 26 бросков в створ и принес казахам первый «сухарь» в сезоне. В лазарете команды с травмой находятся Асетов, Старченко, Бояркин, Николишин, Томпсон и Гайтамиров.

«Локомотив»

Ярославский коллектив продолжает лидировать в Западной конференции, «Локомотив» набрал 16 очков после 10 сыгранных матчей. Ведущая команда Запада уступила минскому «Динамо» лишь овертайме (2:2 — ничья в основное время и (0:1 — после буллитов).

Отметим, что «Локомотив» потерпел поражение после пяти побед подряд. Ранее железнодорожники обыграли «Автомобилист» (3:2 после овертайма, «Северсталь» (2:1), «Сочи» (5:0), ЦСКА (5:1), «Ладу» (6:1). Из строя команды выбыл Даниил Тесанов.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 3 матча. Дважды команды играли в рамках регулярного сезона КХЛ, и оба раза победа оставалась за «Локомотивом» (3:1 и 3:0). Ещё одна встреча была в рамках предсезонной подготовки, тогда «Локомотив» победил со счётом 5:2.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 31 матч. В 19 играх победил «Локомотив» в основное время, в 5 «Барыс». В овертаймах победа чаще оказывалась за казахстанской командой: 2 победы «Барыса» и 1 у «Локомотива». В серии буллитов «Барыс» побеждал 3 раза, у «Локомотива» 1 победа.

