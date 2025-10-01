прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Барыс Арене» 1 октября, начало — в 17:00 (мск).

«Барыс»

Турнирное положение: В Восточной конференции «Барыс» занимает 6 место, после 10 сыгранных матчей хоккеисты из Астаны набрали 11 очков.

Последние матчи: В домашнаей серии игр «Барыс» продолжает побеждать. На этот раз казахи на своем льду переиграли «Адмирал» (3:0). Заброшенные шайбы на свой счет записали Мэйсон Морелли, Всеволод Логвин и Ансар Шайхмедденов.

Не сыграют: В лазарете команды с травмой находятся Асетов, Старченко, Бояркин, Николишин, Томпсон и Гайтамиров.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Вратарь «Барыса» Адам Шил сыграл надежно в матче против «Адмирала». Американский хоккеист отразил 26 бросков в створ и принес казахам первый «сухарь» в сезоне.

«Локомотив»

Турнирное положение: Ярославский коллектив продолжает лидировать в Западной конференции, «Локомотив» набрал 16 очков после 10 сыгранных матчей.

Последние матчи: Ведущая команда Запада уступила минскому «Динамо» лишь овертайме (2:2 — ничья в основное время и (0:1 — после буллитов)

Не сыграют: Из строя команды выбыл Даниил Тесанов.

Состояние команды: Отметим, что «Локомотив» потерпел поражение после пяти побед подряд. Ранее железнодорожники обыграли «Автомобилист» (3:2 после овертайма, «Северсталь» (2:1), «Сочи» (5:0), ЦСКА (5:1), «Ладу» (6:1).

Статистика для ставок

«Барыс» выиграл во втором матче подряд

Прервалась пятиматчевая победная серия «Локомотива»

«Барыс» и «Локомотив» в этом сезоне КХЛ ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» букмекерами оценивается в 1.55, ничья — в

4.90, а победа «Барыса» — в 3.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: «Локомотив» несмотря на осечку в матче против минского «Динамо», к поединку с «Барысом» подходит в качестве фаворита и есть большая вероятность, что ярославские хоккеисты одержат победу.

1.90 Фора «Локомотива» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Барыс» — «Локомотив» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Локомотива» (-1.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно ожидать результативного хоккея от команд, так как в матчах прыдудщего тура с участием клубов «Барыс» и «Локомотив» было заброшено 3 и 4 шайб соответственно.

1.90 ТМ 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Барыс» — «Локомотив» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.90.