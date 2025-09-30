Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Проиграли по всем статьям, плохо выглядели в движении.  Пропустили быстро первый гол, только в одной игре такого не было.  Сражались как могли, старались, этого не отнять.  Но нужно не хотеть, а мочь.  Мы сегодня не хотели, а соперник смог.

Мы все время пытаемся в большом количестве негатива, который на нас сваливается, искать позитив.  Нам надо добавлять во всех компонентах.  Не хочу никого обвинять, проблемы налицо и их видно.  Думал, что меньше времени уйдет, но сегодня увидел, что в энергозатратный хоккей играть мы пока не можем.

Пытаемся поддерживать ребят, нам нужны лидеры внутри коллектива, по игре, по очкам, кто‑то должен взвалить на себя эту роль.  Сейчас не надо с шашкой наголо кидаться, нужно играть просто, надежно.  Этого нам не хватает.  Иногда эмоции захлестывают, моменты мы создаем, но реализация катастрофическая.

Мы не думаем о кубковой весне.  Надо сейчас решить локальные задачи, не думая о глобальных.  Я пришел, мы играем пять матчей через день, готовимся по видео.  Сложности есть, но я не снимаю с себя ответственность, раз пришел и ввязался.  Буду делать все, что от меня зависит в рамках своих возможностей», — приводит слова Десяткова «Матч ТВ».

«Лада» с 3 очками занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.