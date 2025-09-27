Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Виктор Козлов
Виктор Козлов globallookpress.com

«Хорошее начало с нашей стороны, создавали моменты, были эмоции и движение. "Авангард" потом хорошо воспользовался шансами, с первого момента реализовали.  Не понравились ошибки во втором периоде, когда не выводили шайбу в зоне.  Все старались, бились, нельзя упрекнуть в самоотдаче, но "Авангард" был сильнее.

Что надо исправлять?  Лучше играть в обороне, чтобы не пропускать пять голов.

В атаке?  В атаке мне выйти что ли?

Много технического брака?  Уже какой матч во втором периоде сами себе усложняем жизнь, защитники играют по полторы минуты.  Нападающие меняются, а защитников волтузят.  Нельзя так делать с сильным соперниками, так инициатива и уходит из рук.  Надо сделать акцент на правильные решения.  Иногда нужно выжить, чтобы на следующий день драться.  Нужно взрослеть быстрее, это номер один, что надо исправить.  И потом оборону.  Пока не получается.

Игра Вязового?  Это было запланировано, Самонов много играл до этого.  Надо было побеждать, поэтому он и работал.  У Вязика было мало игровой практики, решили, что будет играть до конца, не смотря на счет.  Парню надо играть.

Какая атмосфера в команде?  Игроки будут ковыряться в себе, быть недовольным собой, это неплохо.  Нельзя быть довольным в нашей ситуации.  Если буду показывать пальцами друг на друга, сразу будем пресекать», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 4 очка.