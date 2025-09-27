Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды над «Металлургом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Убрали фокус с глобальных задач каких-то, сосредоточены на текущем моменте, идем шаг за шагом, от игры к игре.

Последнее время много говорим о характере, мастерства у ребят много, ищем на что можно опереться. Перед выездом у нас был серьезный разговор, поговорили с ребятами, договорились что не будем заглядывать в календарь, смотреть куда-то в будущее. Будем фокусироваться на каждом следующем матче», — приводит слова Гатиятулина «Чемпионат».

Казанцы поднялись на 5-е место Восточной конференции с 9 очками, следующий матч казанцы проведут 29 сентября в гостях против «Автомобилиста».