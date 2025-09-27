Клуб НХЛ «Флорида» сообщил о серьезной травме одного из своих лидеров Александра Баркова.

Александр Барков globallookpress.com

Капитан «пантер» перенес успешную операцию на связках правого колена (передней крестообразной и медиальной коллатеральной) и пропустит ориентировочно от 7 до 9 месяцев.

Это означает, что финский нападающий пропустит весь регулярный чемпионат НХЛ (последний матч «Пантерс» в регулярке-2025/26 состоится 15 апреля — через 6,5 месяца) и Олимпиаду-2026 в Италии.

Барков травмировал колено после столкновения с защитником Нико Микколой на одной из тренировок «Флориды».

В прошлом сезоне 30-летний хоккеист сыграл 67 матчей в регулярке и набрал 71 (20+51) очко. В плей-офф он отметился 22 (6+16) очками в 23 играх, приведя команду к победе в Кубке Стэнли.