«Трактор» разгромил «Авангард» на своем льду

на своем льду обыгралв матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

В составе челябинцев шайбами отметились Александр Рыков (3'), Григорий Дронов (14'), Егор Коршков (37'), дублем в пустые ворота под конец встречи отличился Джошуа Ливо на 58-й и 60-й.

Гол престижа в составе омичей забросил Семен Чистяков на 45-й минуте.

«Трактор» сравнялся с «Авангардом» по набранным очкам — теперь у обеих команд по 12 баллов, но омичи расположились на 2-м месте Восточной конференции по дополнительным показателям. «Трактор» замыкает тройку сильнейших на Востоке.