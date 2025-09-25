«Ак Барс» не собирается отпускать Хмелевского в «Авангард»

Клубне намерен продаватьв «Авангард».

По информации «СЭ», в казанском клубе надеются на заключение соглашения с форвардом, после освобождения необходимого места в рамках лимита зарплат контракт будет официально зарегистрирован.

Напомним, во вторник, 23 сентября, «Ак Барс» выменял Хмелевски у «Салавата Юлаева». Позднее сообщалось, что он не хочет играть за казанский клуб.

Вчера команда объявила список хоккеистов, которые отправятся на трехматчевый выезд. Хмелевски в него не вошел.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Хмелевски может уехать в «Сан-Хосе», если «Ак Барс» его не обменяет. «Шаркс» предлагают форварду односторонний контракт.