ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПедриньоОт мексиканского Иньесты до лидера «Зенита»: за кем стоит следить на ЧМ U-20
  • 14:32
    • «Амур» победил дома ЦСКА
  • 12:14
    • Семак: Вендел не был травмирован, только спазм мышц
  • 09:15
    • Хачанов проиграл Мюллеру в первом круге турнира в Пекине
  • 10:51
    • Потапова одолела Синякову в первом круге турнира в Пекине
  • 10:34
    • Мать Овечкина высказалась о травме форварда «Вашингтона»
    Все новости спорта

    «Ак Барс» не собирается отпускать Хмелевского в «Авангард»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Авангард Салават Юлаев
    Клуб «Ак Барс» не намерен продавать Александра Хмелевского в «Авангард».

    Александр Хмелевски
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Александр Хмелевски

    По информации «СЭ», в казанском клубе надеются на заключение соглашения с форвардом, после освобождения необходимого места в рамках лимита зарплат контракт будет официально зарегистрирован.

    Напомним, во вторник, 23 сентября, «Ак Барс» выменял Хмелевски у «Салавата Юлаева». Позднее сообщалось, что он не хочет играть за казанский клуб.

    Вчера команда объявила список хоккеистов, которые отправятся на трехматчевый выезд. Хмелевски в него не вошел.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Хмелевски может уехать в «Сан-Хосе», если «Ак Барс» его не обменяет. «Шаркс» предлагают форварду односторонний контракт.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» будет играть не в полную силу
  • «Овьедо» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • У «Барыса» будут шансы против проблемных казанцев
  • Барыс — Ак Барс. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Смело ставим на успех «ткачей»!
  • «Утрехт» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Овьедо — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Утрехт — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зальцбург — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо М
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.89
  • Прогноз на матч Тьен — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •  2.76
  • Прогноз на матч Шан — Казо
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие